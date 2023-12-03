Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

La Liga 15. hafta maçında Sevilla ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!
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03 Aralık 2023 22:30
İspanya La Liga 15. hafta maçında Sevilla ile Villarreal karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Sevilla'nın golü 75. dakikada Kike Salas ile gelirken, Villarreal bu gole 77. dakikada Jose Morales ile cevap verdi.

Karşılaşmada son dakikalar oynanırken 90+5'te sahneye çıkan Benjamin Brereton takımını öne geçirdi ancak bu gol faul gerekçesiyle iptal oldu.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 13, Villarreal 16 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki maçında Sevilla, Mallorca deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Real Sociedad'ı ağırlayacak. 

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