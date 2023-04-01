TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

ORHAN AK'IN İKİNCİ MAÇI

LAZAR MARKOVIC İLK 11'DE

SÜLEYMAN CEBECİ İLK KEZ KADRODA

3 DAKİKADA 2 GOL!

KAYSERİSPOR YENİDEN ÖNE GEÇTİ

ÖNCE PENALTI, ARDINDAN İPTAL KARARI

İKİNCİ YARIDA FIRTINA KOPTU!

BU KEZ TRABZON PENALTI KAZANDI

KAYSERİSPOR YENİDEN ÖNE GEÇTİ

BAŞKA GOL ÇIKMADI

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Trabzonspor 4-3'lük skorla kaybetti.Kayserispor, karşılaşmanın 58. saniyesinde Emrah Başsan ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 3. dakikada Maxi Gomez ile karşılık verdi. Kayserispor, 20. dakikada Mame Thiam ile yeniden öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Deplasman ekibi Bernard Mensah'ın 48. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 50. dakikada farkı bire indiren golü attı. Bordo-mavililerde Enis Bardhi, 54. dakikada penaltıdan maça denge getirdi. Kayserispor'da sahneye 64. dakikada Carlos Mane çıktı ve takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.Öte yandan Trabzonspor'da Lazar Markovic, mücadelede iki kez direği geçemedi.Bu sonucun ardından Trabzonspor, 44 puanda kaldı. Kayserispor, 41 puana yükseldi.Trabzonspor, ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, ligde son oynadıkları Adana Demirspor maçına göre ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.Orhan Ak, transferinin tamamlanması için kentten ayrılan Vitor Hugo'nun yokluğunda stoperde Denswil'i oynattı. Ak, Larsen'in yerine Eren Elmalı'yı, Bardhi'nin yerine Markovic'i, Doğucan Haspolat'ın yerine de Visca'yı sahaya sürdü.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Naci Ünüvar ve Trezeguet ile Vitor Hugo, Yukatel Kayserispor karşısında yer almadı.Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Orhan Ak yönetiminde ikinci maçına çıktı.Adana Demirspor ile oynanan ilk maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, Orhan Ak ile ikinci sınavını Yukatel Kayserispor karşısında verdi.Trabzonspor, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulu döneminde de ilk resmi karşılaşmasını oynadı.Trabzonspor'un depremin ardından ligden çekilen Gaziantep FK'den transfer ettiği Lazar Markovic, ilk kez ilk 11'de yer aldı.Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas da sakatlığının ardından maç kadrosuna dahil edildi.Trabzonspor'un 19 yaş altı takımında ileriye dönük orta alan oyuncusu olarak forma giyen Süleyman Cebeci, ilk kez A takımın maç kadrosuna alındı.Altyapıdan Arif Boşluk da kadroda yer alan bir başka genç oyuncu oldu.Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermezken tribünlerde büyük boşluklar gözlendi. 100 civarında Kayserispor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.Karşılaşma karşılıklı gollerle başladı. Kayserispor, henüz 58. saniyede Emrah Başsan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Cardosu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan, takımını 1-0 öne geçirdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımının attığı en erken gole imza attı.Trabzonspor, bu gole hemen cevap verdi. 3. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Maxi Gomez, skora denge getirdi.Kayserispor, 20. dakikada yeniden öne geçti. Bu dakikada Gökhan Sazdağı'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Thiam, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, 41. dakikada Kayserispor lehine penaltı kararı verdi. Özdamar, Trabzonspor ceza sahası içinde Eren Elmalı ile Mame Thiam arasındaki pozisyonda, Eren'in elle oynadığına hükmetti.Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve penaltı kararını iptal etti.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısı adeta fırtına gibi başladı. Kayserispor, 47. dakikada penaltı kazandı. Bu anlarda hızlı gelişen Kayserispor hücumunda Bartra'nın müdahalesi ile ceza alanında yerde kalan Carlos Mane, takımına penaltı kazandırdı.Penaltıda topun başına geçen Bernard Mensah, 48. dakikada durumu 3-1 yaptı.Trabzonspor, ilk golde olduğu gibi, bu gole de hemen cevap verdi. 50. dakikada ceza alanında topla buluşan Maxi Gomez'in vuruşu savunmadan sekip Abdülkadir'in önüne düştü, Abdülkadir düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3Trabzonspor, 53. dakikada penaltı kazandı. Bu dakikada ceza alanında topla buluşan Lazar Markovic vuruşunu yaparken Dimitrios Kolovetsios'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topu alan Enis Bardhi, hata yapmadı ve 54. dakikada durumu 3-3'e getirmeyi başardı.Kayserispor, 64. dakikada yeniden öne geçti. hızlı gelişen Kayserispor hücumunda Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Carlos Mane, düzgün bir vuruşla takımını 4-3 öne geçirdi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve başka gol sesi çıkmadı. Trabzonspor, sahasında Kayserispor'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı: 1-3.50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi: 2-3.53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 3-3.56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-4.87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.Şenol Güneş Spor KompleksiErkan Özdamar, Murat Tuğberk Curbay, Anıl UstaUğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil (Dk. 88 Umut Bozok), Eren Elmalı, Siopis (Dk. 78 Hamsik), Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Bardhi), Visca, Markovic (Dk. 72 Bakasetas), GomezBilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Carole, Mensah (Dk. 74 Kemen), Ackah, Emrah Başsan (Dk. 77 Uzodimma), Cardoso, Mane (Dk. 86 İlhan Parlak), ThiamDk. 1 Emrah Başsan, Dk. 20 Thiam, Dk. 48 Mensah (penaltıdan), Dk. 64 Mane (Yukatel Kayserispor), Dk. 3 Gomez, Dk. 50 Abdülkadir Ömür, Dk. 53 Bardhi (penaltıdan) (Trabzonspor)Dk. 22 Gökhan Sazdağı (Yukatel Kayserispor)