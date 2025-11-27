26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
3-2
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
2-2
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
3-0
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
0-3
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
2-1
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
3-4
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
3-1
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
1-4
26 Kasım
PSG-Tottenham
5-3

Nefes kesen 8 gollü maçta kazanan PSG!

Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Parc des Princes'te PSG, Tottenham'ı 5-3 mağlup ederek 12 puana yükseldi.

calendar 27 Kasım 2025 01:07 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2025 01:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında PSG, sahasında Tottenham'ı ağırladı.
 
Parc des Princes'te oynanan maçı ev sahibi ekip 5-3 kazandı.
 
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho kaydetti. Tottenham'ın gollerini Kolo Muani (2) ve Richarlison attı.
 
Bu sonuçla birlikte PSG 12 puana yükselirken, Tottenham 8 puanda kaldı. Sonraki maçta PSG deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Tottenham ise Slavia Prag'ı konuk edecek.
 
 Reklam 
