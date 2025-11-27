Nefes kesen 8 gollü maçta kazanan PSG!

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında PSG, sahasında Tottenham'ı ağırladı.
Parc des Princes'te oynanan maçı ev sahibi ekip 5-3 kazandı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri Vitinha (3), Fabian Ruiz ve Willian Pacho kaydetti. Tottenham'ın gollerini Kolo Muani (2) ve Richarlison attı.
Bu sonuçla birlikte PSG 12 puana yükselirken, Tottenham 8 puanda kaldı. Sonraki maçta PSG deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Tottenham ise Slavia Prag'ı konuk edecek.