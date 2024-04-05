Necla Güngör Kıragası: ''Mücadele gelecek için umutlandırıyor''

Milli takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 kaybetti. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



İsviçre karşısında maça iyi başladıklarını belirten Kıragası, "Takım savunmasını iyi yaparak başladık ve ilk 25 dakika bunu çok iyi başardık. Ancak sonrasında duran toptan İsviçre'nin kafa golü geldi. Sonrasında yine dengeyi yakaladık ve ilk yarı bu skorla bitti. İkinci devreye rakip fizik gücünü ön plana çıkararak başlarken, akabinde 2. golü buldular. Yine dengeyi yakaladık. Gol arayan önemli geçiş oyunları sergiledik" diye konuştu.



İsviçre'nin dünya sıralamasında 22'nci sırada olduğunu hatırlatan Kıragası, "Rakibi zorlayan pozisyonlar da bulduk. Yine de oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden memnunum. Sonuçta önümüzde 5 maç daha var. Şimdi Macaristan ile oynayacağımız maça odaklanacağız. Grubumuzdaki diğer maçın 1-1 bitmesi tabii ki bizim avantajımıza. Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele bizi gelecek için ümitlendiriyor. Pendik Stadı'nda oynayacağımız Macaristan maçına taraftarlarımızı mutlaka bekliyoruz. Bu maç çok büyük önem taşıyor. Puan durumu ortada. Taraftarlarımız bizleri lütfen yalnız bırakmasınlar" diyerek sözlerini tamamladı.





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