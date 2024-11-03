Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçta kazanan 3-2'lik skorla Konyaspor oldu.Konyaspor'a galibiyeti getiren tüm goller Alessane Ndao'dan geldi. Profesyonel kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Ndao, 32, 50 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırdı. Başakşehir'in ilk golü 45+1'de Jerome Opoku'dan geldi. Penaltıda kaleci Jakub Slowik'i geçemeyen Opoku, dönen topu filelere gönderdi. İstanbul temsilcisinin ikinci golünü 90+3. dakikada Krzysztof Piatek attı.Konyaspor, yeni teknik direktörü Recep Uçar yönetiminde çıktığı ilk maçta 3 puanı almayı başardı.Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Konyaspor, 14 puana yükseldi. Galibiyet hasreti dört maça yükselen Başakşehir, 15 puanda kaldı.Konyaspor, ligin gelecek haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Başakşehir, Konferans Ligi'nde perşembe günü Kopenhag deplasmanına gidecek. İstanbul temsilcisi, ligde gelecek hafta sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.19. dakikada Guilherme'nin ara pasına hareketlenen Ndao'nun şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırdı.35. dakikada Crespo'nun uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.59. dakikada Piatek'in pasında Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda top, kaleci Slowik'te kaldı.66. dakikada Pedrinho'nun ortasında Ndao'nun bekletmeden vuruşunda, top direkten döndü.Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.Konya BüyükşehirEmre Kargın, Hakan Yemişken, Özcan SultanoğluSlowik, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Boranijasevic), Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Keyta), Ndao, Pedrinho (Dk. 76 Melih İbrahimoğlu), Aleksic (Dk. 71 Oğulcan Ülgün), Kramer (Dk. 76 Umut Nayir)Muhammed Şengezer, Kemen (Dk. 77 Lima), Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 60 Berat Özdemir), Crespo (Dk. 70 Djalo), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 60 Pelkas), Serdar Gürler (Dk. 77 Davidson), PiatekDk. 32, 50 ve 73 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Opoku, Dk. 90+3 Piatek (RAMS Başakşehir)Dk. 17 Ömer Ali Şahiner (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Uğurcan Yazğılı, Dk. 88 Guilherme, Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor)