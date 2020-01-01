NBA'den, playoff takımlarına izleyiciler için uyarı notu!

ESPN tarafından alınan notlara göre, NBA, Disney Wide World of Sports'daki playoff maçlarında takım sahipleri, ön büro yöneticileri ve sahada oturan oyuncu konukları arasında düzeni sağlamaları gerektiği konusunda, playoff takımlarını uyardı.



NBA, seslerin kapalı bir ortamda televizyon mikrofonlarından duyulma şekli konusunda endişelere sahip. Ön ofis yöneticilerinin, hakemlerle yüksek sesle aynı fikirde olmadıklarının duyulduğu istisnai durumlar olmuştu.



Kampüs ortamı aile üyelerine açıldığından ötürü, oyuncuların bir yetişkin misafire küçük bir çocuk dahil etme imkanıyla bilet vermelerine izin veriliyor. Ailelerin ve misafirlerin, playoffların ilk turundan sonra karantina almalarına ve Disney kampüsüne girmelerine izin verilmişti.



Notta, "Sınırlı sayıda seyirci koltuğu, küçük binalar ve tüm katılımcıların bulunmayışı da dahil olmak üzere, Orlando'daki benzersiz arena koşulları göz önüne alındığında, tüm katılımcıların bu kurallara uyması özellikle önemlidir." ifadelerinin yer aldığı görüldü.



"Bu koşullar altında, maç görevlileriyle konuşmayı yasaklayan, maç görevlilerine, oyunculara veya antrenörlere saygısızca hitap eden ve küfürlü veya sakıncalı bir dil kullanan kuralların açık bir şekilde değerlendirileceğini lütfen unutmayın."



BUBBLE DIŞINDAKİLER, SAHAYA GİREMİYOR



NBA, takım sahiplerini ve ailelerini "bir maç görevlisine saygısız bir şekilde hitap etmeleri, bir maçtan önce veya sonra bir maç görevlisini taciz etme veya takip etme veya herhangi bir zamanda yetkililerin soyunma odasına girmeleri" konusunda da uyardı.



Bubble'ın dışında yaşayan birkaç takım sahibi ve ön ofis yöneticisi, maçlarda ikincil bir seyirci katmanına katılmışlardı. Maçları sahanın yukarısındaki pleksiglas bir camın arkasından izleyebilen bu kişilerin, sahada oyuncular, antrenörler veya görevlilerle etkileşime girmelerine izin verilmiyor.



Bu kişiler yüksek sesle bağırsalar da, kendilerini çevreleyen camın dışından duyulamıyorlar.



