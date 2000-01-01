NBA ve NCAA, Draft'tan erken çekilme tarihini erteledi

NBA ve NCAA'in, drafttaki oyuncular için 3 Haziran olan erken girişten çekilme tarihini, süresiz olarak erteledikleri açıklandı.



NBA'in, 2020 NBA Draftı'nı Ağustos veya Eylül ayına taşıması bekleniyor.



NCAA basketbolu başkan yardımcısı Dan Gavitt, şu açıklamaları yaptı:



"NCAA'in erkek basketbol öğrenci sporcularının NBA draftından çekilmeleri ve uygunluklarını korumaları için son başvuru tarihi 3 Haziran tarihinden itibaren geri alınacak. Bu değişiklik, öğrenci-atletlerimizin sağlığı ve refahı göz önünde bulundurularak, bu belirsiz zamanda en bilinçli kararları verebilme olanakları ile yapılmaktadır ve NBA tarafından 2020 NBA Draft Combine'ı ertelemek için yapılan son açıklamaya dayanmaktadır."



"NBA süreciyle ilgili olarak, lig 2020 ön-draft süreci için bir zaman çizelgesi belirlediğinde, yeni bir geri çekilme tarihi kararı verilecek. Ulusal Basketbol Antrenörleri Birliği Genel Direktörü Jim Haney ve diğerleri ile işbirliği içinde çalışacak. NCAA üyeliği, herhangi bir değişikliğin bir oyuncunun mesleki fırsatlarla ilgili karar alma sürecini desteklemesini sağlarken aynı zamanda akademik uğraşlarını ve kolej basketbolunu oynama fırsatını da koruyacaktır."



