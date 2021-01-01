NBA Draft adayı Terrence Clarke, hayatını kaybetti!

Eski Kentucky Üniversitesi oyuncusu Terrence Clarke'ın, geçirdiği trafik kazası sonucu 19 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.



Clarke, geçtiğimiz Mart ayında 2021 NBA Draftı'na katılmak için Kentucky'den ayrılmıştı.



Los Angeles Polis Departmanı, Clarke'ın hız yaparak kırmızı ışıkta geçtiğini ve başka bir arabaya çarptıktan sonra bir elektrik direğine ve duvara çarptığını belirtti. Polis ayrıca arabadaki tek kişi olan Clarke'ın emniyet kemerini düzgün takmadığını da ifadesine ekledi.



Clarke, ilk sezonuna muhtemel bir lotarya seçimi olarak girmişti ve ESPN'in Draft için en iyi 100 aday listesinin en son versiyonunda ikinci sırada yer alıyordu.



