NBA'den Nikola Jokic'e 2 bin dolarlık 'flop' cezası

Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in, Sacramento Kings'e karşı alınan son yenilgi sırasında hakemi kandırmaya yönelik hareket yaptığı için 2 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den Nikola Jokic'e 2 bin dolarlık 'flop' cezası
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04 Aralık 2023 13:20
Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'in, Sacramento Kings'e karşı alınan son yenilgi sırasında hakemi kandırmaya yönelik hareket yaptığı için 2 bin dolar para cezasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ceza, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinin sonlarında Jokic'in serbest atış çizgisinden Domantas Sabonis'in üzerinden şut atmaya çalıştığı ana karşılık olarak verildi.

NBA, Jokic'in Sabonis'le temasa geçmesi ve kendisi lehine faul verilmesiyle sonuçlanan hareketini 'flop' olarak nitelendirmiş oldu.

Jokic bu sezon oynadığı 20 maçta 29.0 sayı, 12.8 ribaund ve 9.8 asist ortalamalarına sahip.

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