Amerikan Basketbol Ligi'nde NBA Phoenix Suns, sahasında Jalen Green'in 29 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Clippers'ı 115-102 yendi
NBA'de bugün tek maç oynandı. Mortgage Matchup Center'daki karşılaşmada Suns, Clippers'ı 13 sayı farkla yendi.
Suns'da Mark Williams 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken Grayson Allen 18 ve Royce O'Neale 17 sayıyla oynadı.
Clippers'da Ivica Zubac, 23 sayı ve 11 ribauntla " double-double" ve Cam Christie ise 17 sayı kaydetti.
Los Angeles Clippers, 8. maçta 5. mağlubiyetini alırken Phoenix Suns, 9. maçında 4. galibiyetini kazandı.
