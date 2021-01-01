NBA'de son bir haftada sıfır koronavirüs vakası!

NBA, 19 Mayıs'tan beri KOVID-19 için test edilen 337 oyuncu arasında hiçbirinin testinin pozitif çıkmadığını duyurdu.



Böylece NBA ve NBPA, 14 Nisan'dan beri ilk kez oyuncular arasında hiçbir yeni pozitif KOVID-19 test sonucu bulunmadığını açıklamış oldu.



Olumlu haberlere rağmen lig, playoff maçlarını etkileyebilecek pozitif testler konusunda hala temkinli davranmaya devam ediyor.



NBA'in oyuncu meselelerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı David Weiss, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:



"Yaptıklarımızın işe yarayacağı konusunda kesinlikle iyimseriz, ancak playofflarda olduğumuz için asla rahatlamamalıyız. Protokollere uymanın ve aşı olmanın önemli olduğunu her daim vurgulamalıyız."



