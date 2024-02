Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Washington Wizards'ı 130-110 mağlup etti.



NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Nuggets, Nikola Jokic'in 21 sayı, 19 ribaunt ve 15 asistle "triple-double" yaptığı maçta Wizards'ı yendi.



Jokic, Russell Westbrook ve LeBron James'in ardından NBA tarihinde oynadığı tüm takımlara karşı "triple-double" yapan üçüncü oyuncu oldu.



Bu sezonki 37. galibiyetini alan Nuggets'ta Michael Porter Jr. 22, Jamal Murray 18 sayılık skor katkısı verdi.



Üst üste 9. kez kaybeden Wizards'ta Kyle Kuzma 31 sayı, 12 ribaunt ve 3 asistle oynarken, Jordan Poole 18, Tyus Jones 13 sayıyla mücadele etti.



- Alperen Şengün'ün 20 sayısı yetmedi



Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 127-105 yenildi.



Pelicans'ta C. J. McCollum 28 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Zion Williamson 27 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarları oldu.



Rockets'ta Amen Thompson'ın 22 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Alperen'in de 20 sayı, 9 ribaunt ve 2 asistlik performansları yenilgiyi önleyemedi.



Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 5 sayıyla oynadığı maçta ise San Antonio Spurs, deplasmanda Sacramento Kings'e 127-122 mağlup oldu.



- Sonuçlar



Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 109-116



Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 121-93



Philadelphia 76ers-New York Knicks: 96-110



Indiana Pacers-Detroit Pistons: 129-115



Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 123-113



Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 129-107



New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 127-105



Chicago Bulls-Boston Celtics: 112-129



Denver Nuggets-Washington Wizards: 130-110



Utah Jazz-Charlotte Hornets: 107-115



Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 128-110



Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 127-122





