NBA'de 2022-23 sezonunun en iyi performans gösteren 15 oyuncusunun belirlendiği All-NBA takımları açıklandı.



Kısa bir süre önce MVP ödülü ile taçlandırılan Joel Embiid, pivot olarak birinci beşte yerini alırken, Nikola Jokic'i ikinci beşe düşürmüş oldu. Jokic, önceki iki sezonun her birinde birinci beşe seçilmiş ve MVP ödüllerini kazanmıştı.



100 spor yazarı ve yayıncıdan oluşan bir panelin oy kullandığı All-NBA takımlarının, bu sezon pozisyon bazlı olarak son kez seçileceği belirtilmişti.



All-NBA 1. takımı:



Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder

Luka Doncic - Dallas Mavericks

Jayson Tatum - Boston Celtics

Giannis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks

Joel Embiid - Philadelphia 76ers



Giannis Antetokounmpo üst üste beşinci kez ilk takımda bulunurken, Jayson Tatum forvet pozisyonunda bunu art arda ikinci kez başarmış oldu.



Shai Gilgeous-Alexander, kariyerinin ilk All-NBA takımına seçilme başarısını 1. takımdan girerek gösterdi. Gilgeous-Alexander, bu sezon Oklahoma City Thunder formasıyla kariyer rekoru 31.4 sayı ortalaması yakalayarak ligde dördüncü sıraya yerleşmiş, ayrıca En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü aday yarışını da ikinci sırada tamamlamıştı.



All-NBA 2. takımı:



Donovan Mitchell - Cleveland Cavaliers

Steph Curry - Golden State Warriors

Jaylen Brown - Boston Celtics

Jimmy Butler - Miami Heat

Nikola Jokic - Denver Nuggets



Donovan Mitchell, Cleveland Cavaliers ile ilk yılında takımı playofflara taşımasıyla, kariyerinde ilk kez bir All-NBA takımına seçilmiş oldu. Mitchell bu sezon 71 sayılık bir performans göstermiş ve 28,3 ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını yakalamıştı.



Jaylen Brown da kariyerinde ilk kez bu başarıya ulaşarak, artık super-max kontrat için uygun duruma geldi ve Celtics ekibinden bu yaz beş yıllıkğı 295 milyon dolarlık bir uzatma teklifi alabilecek.



All-NBA 3. takımı:



De'Aaron Fox - Sacramento Kings

Damian Lillard - Portland Trail Blazers

LeBron James - Los Angeles Lakers

Julius Randle - New York Knicks

Domantas Sabonis - Sacramento Kings



Sacramento'nun iki yıldızı De'Aaron Fox ve Domantas Sabonis, takımın 2006'dan bu yana ilk kez playofflara yükselmesiyle ilk kez bir All-NBA takımına seçilmeyi başardılar. Kings organizasyonu, Fox'ın Yılın Clutch Oyuncusu ödülünü, Mike Brown'ın Yılın Koçu ödülünü ve Keegan Murray'nin ise çaylak beşine seçildiği bol ödüllü bir sezonu geride bırakmış oldu.



LeBron James kariyerinde 19. kez bir All-NBA takımına seçilerek, rekoruna katkıda bulunmaya devam etti. Başka hiçbir oyuncu, All-NBA takımlarına 15'ten fazla seçilmemiş durumda.





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