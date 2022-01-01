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NBA All-Star Smaç Yarışmasına katılacaklar belli oldu!

NBA'in 2022 All-Star Smaç Yarışması'na Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony ve Juan Toscano-Anderson'ın katılacağı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in 2022 All-Star Smaç Yarışması'na Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony ve Juan Toscano-Anderson'ın katılacağı açıklandı.

19 Şubat Cumartesi günü Cleveland'da düzenlenecek olan All-Star hafta sonu Smaç Yarışması'na katılacak oyuncular belli oldu.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Houston Rockets çaylağı Jalen Green, New York Knicks forveti Obi Toppin, Golden State Warriors forveti Juan Toscano-Anderson ve Orlando Magic guardı Cole Anthony, yarışmaya katılacak dört oyuncu olarak belirlendi.

Katılan dört oyuncu arasında bu yarışmayı önceden deneyimlemiş olan tek isim, geçtiğimiz sezon da katılmış olan Toppin'di. Portland Trail Blazers guardı Anfernee Simons, son turda Toppin'i eleyip şampiyon olmayı başarmıştı.

Katılımcıların hiçbirinin bu sezon toplam yapılan smaçlar sıralamasında ilk 10'da yer almaması ise dikkat çekti. Utah Jazz pivotu Rudy Gobert, sezonda şu ana kadar toplam 147 smaçla bu alanda lider konumunda yer alırken, Toppin'in 66 smacı (16. sırada), Green'in 26 smacı, Toscano-Anderson'ın 20 smacı, Anthony'nin ise toplam dokuz smacı bulunuyor.


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