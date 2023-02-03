NBA, 2023 All-Star Maçında forma giyecek olan yedek oyuncuları duyurdu.



Geçen hafta her iki konferanstaki ilk beşin açıklanmasının ardından, Doğu ve Batı konferanslarından yedi yedek oyuncu, son birkaç gün içinde yapılan oylamada lig başantrenörleri tarafından seçildi.



Doğu Konferansının yedek oyuncuları Bam Adebayo, Jaylen Brown, DeMar DeRozan, Joel Embiid, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday ve Julius Randle olarak seçilirken, Batı Konferansında ise Paul George, Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., Damian Lillard, Lauri Markkanen, Ja Morant ve Domantas Sabonis'in forma giymesinde karar kılındı.



Takım kaptanları LeBron James ve Giannis Antetokounmpo, 19 Şubat'taki All-Star Maçından hemen önce mevcut oyuncu havuzundan seçim yapacaklar.



James ve Antetokounmpo ikilisi, yedeklere geçmeden önce ilk olarak sekiz ilk beş oyuncusu Kevin Durant, Jayson Tatum, Donovan Mitchell, Kyrie Irving, Nikola Jokic, Zion Williamson, Luka Doncic ve Stephen Curry arasından kadrolarını kuracaklar.





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