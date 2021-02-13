Nazım Sangare: 'Üstüne koya koya devam edeceğiz'

Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.



Savaşarak kazandıklarını kaydeden Nazım, "Çok kritik bir galibiyet. Çok savaştık. Rakip iyi baskı yaptı ve pas yapamadık. Daha iyi olacağız. Onlar da kazanmak istedi. Daha iyi konsantre olduk ve kazandık. 2. yarıda çok pas hataları yaptık. Daha iyi olacak, üstüne koya koya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



