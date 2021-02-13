Nazım Sangare: "Üstüne koya koya devam edeceğiz"

Fenerbahçe'nin sağ beki Nazım Sangare, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Nazım Sangare: 'Üstüne koya koya devam edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 21:15
Fenerbahçe'nin deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Nazım Sangare açıklamalarda bulundu.

Savaşarak kazandıklarını kaydeden Nazım, "Çok kritik bir galibiyet. Çok savaştık. Rakip iyi baskı yaptı ve pas yapamadık. Daha iyi olacağız. Onlar da kazanmak istedi. Daha iyi konsantre olduk ve kazandık. 2. yarıda çok pas hataları yaptık. Daha iyi olacak, üstüne koya koya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için