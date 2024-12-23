Nazillispor kıl payı düşme hattının üzerinde

Nazillispor, Derincespor'a yenilerek devreyi düşme hattının sınırında tamamladı; ikinci yarı için umutlu.

Haber; DHA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nazillispor kıl payı düşme hattının üzerinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Aralık 2024 15:17
Son güncelleme 23 Aralık 2024 15:18
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, ilk yarının son haftasında deplasmanda önemli rakiplerinden Belediye Derincespor'a 2-1 yenilerek yeni yıla üzgün girdi.

 Bu sonuçla 9 puanda kalan siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısını averajla düşme potasının bir basamak üzerinde tamamladı.

Ulusal Kulüp Lisans kriterlerini yerine getiremediği için 3 puanı da silinen Nazillispor, ilk devrede 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise iki takımın futbolcuları arasıda uzun süre gerginlik yaşandı. Arbedenin yaşandığı olaylarda çevik kuvvet mensupları araya girip oyuncuları güçlükle ayırdı. Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu, ikinci devre öncesi toparlanıp daha iyi sonuçlar alacaklarını dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery