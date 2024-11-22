Nazillispor'da Zahit üzüntüsü

Nazillispor'da deplasmanda oynanacak Karacabey maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Zahit Fındık'ın sakatlanması moralleri bozdu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nazillispor'da Zahit üzüntüsü
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22 Kasım 2024 14:47
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattında yer alan Nazillispor'da deplasmanda oynanacak Karacabey maçı öncesi takımın önemli isimlerinden Zahit Fındık'ın sakatlanması moralleri bozdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yeşil sahalara daha güçlü bir şekilde döneceğine inanıyoruz" denildi. Siyah-beyazlılarda genç oyuncular Hasan Avcı ile Emre Lale'nin de idmanda hafif sakatlık yaşadığı, dizinden sakatlanıp MR'ı çekilen Uygar Mert Zeybek'in oynamasının zor olduğu belirtildi.

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