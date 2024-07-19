Nazillispor'da tam 17 veda

2. Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da 17 futbolcu takımdan ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Nazillispor'da tam 17 veda
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19 Temmuz 2024 14:48
TFF 2'nci Lig'de dağılan kadrosunu yeniden oluşturmak için transfer çalışmalarına başlayan Nazilli Belediyespor'da şimdiye kadar takımdan toplam 17 isim ayrıldı.

Sözleşmeleri sona eren kaleciler Ömer Kavurkacı, Canberk Aydemir, stoperler Yunus Emre Karakaya, Hakkıcan Aksu, ön libero Baran Işık, sağ kanat Kutsal Manici, Ahmet Aygün, orta saha oyuncuları Barışcan Altunbaş, Cihan Avcu, Muhammed Enes Taşçı takıma veda etti.

Sözleşmeleri devam eden Ozan Can Oruç, Süleyman Enes Karakaş, Talha Erdoğan, Tibet Öniz, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur gibi isimler ise sözleşmedeki maddeyi kullanarak kontratlarını tek taraflı fesih ederek Nazilli'den ayrıldı.

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