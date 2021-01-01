Nash: "Nets, esnek kalmak zorunda"

Brooklyn Nets başantrenörü Steve Nash, Nets'in kontratı ödenip serbest kalan oyuncuların piyasasını izleyeceğini söyledi.



Nash, ekibin esnek kalmak ve nasıl geliştirilebileceğini görmek istediğini açıkladı:



"Kontratı ödenmiş oyuncuların bulunduğu pazar, ekibimizi nasıl geliştirebileceğimizi görmek için, esnek kalmak istememizin nedenlerinden biri. Belki bu zamana kadar kendini kurmuş bazı takımlar olabilir, ama bence bizim, özellikle de o büyük takastan sonra kadronun değişme şekli göz önüne alındığında, esnek kalmamız gerekiyor."



Önümüzdeki ay Detroit Pistons forveti Blake Griffin dahil birkaç oyuncunun kontratı ödenebilir. Griffin bu sezon Pistons ile oynadığı 20 maçta 12.3 sayı, 5.2 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



Bu oyunculardan biri de, Houston Rockets'ta oynadığı 25 maçta 9.6 sayı ve 7.6 ribaund ortalamaları yakalamış olan DeMarcus Cousins.



Nets'in, özellikle 25 Mart olan son takas tarihinden sonra piyasada birkaç seçeneğe sahip olması bekleniyor.



