Napoli, Victor Osimhen'i geri çağırdı!

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Victor Osimhen'in, yeni durağının neresi olacağı bütün dünyada merak konusu olmaya devam ediyor.



DAVET MEKTUBU GÖNDERDİ



Oyuncunun tapusuna sahip olan Napoli; şu anda ülkesinde tatilde olan Nijeryalı'ya, 15 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması için davet mektubu gönderdi.



Victor, bu tarihe kadar geleceğine karar vermez ise İtalyan ekibinin kampına katılacak.



Bu arada yıldız golcü için en ciddi teklifi yapan taraf olan Al Hilal ile Galatasaray'ın teklifi arasında 20 milyon eurodan fazla bir fark bulunuyor.



