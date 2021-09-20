Napoli, Udinese'yi deplasmanda 4-0 yenerek lider oldu

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Napoli, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.



Dacia Arena'da oynanan maçı Napoli 4-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.



Karşılaşmanın 24. dakikasında sessizliği bozan isim Victor Osimhen olurken dakikalar 35'i gösterdiğinde Rrahmani'nin golüyle Napoli ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



Maçın ikinci yarısında üstünlüğünü rakibine bırakmayan Napoli, 52. dakikada Koulibaly'nin golüyle farkı üçe çıkardı. 84. dakikada Lozano'nun golü skoru 4-0 yaptı ve maçın skoru ortaya çıktı.



Bu sonucun ardından Napoli 12 puana yükselerek 4. maçlar sonunda Serie A'nın zirvesine oturdu. Udinese ise 7 puanda kaldı.



