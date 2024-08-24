Napoli'den resmi teklif: McTominay

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Scott McTominay için flaş bir teklif yapıldı.



Di Marzio'da yer alan habere göre; Napoli, Scott McTominay için Manchester United'a 25 milyon euroluk bir teklif yaptı.



Haberde İngiliz devinin İskoç oyuncu için 30 milyon euroda direttiği ifade edildi.



Napoli'nin transferi bitirmek için görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.



MANU'da şu ana dek 254 maça çıkan McTominay, 29 gol ve 8 asist yaptı.





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