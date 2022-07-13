Napoli, Chelsea'ye transferi yakın olarak gösterilen Kalidou Koulibay'nin yerini doldurmak için harekete geçti.Sky Sports'ta yer alan haberde; İtalyan ekibinin, Senegalli futbolcu sonrası hedefinin Fenerbahçe forması giyen Kim Min Jae olduğu belirtildi. Napoli'nin, Güney Koreli savunma oyuncusu için sarı-lacivertlilerle görüştüğü aktarıldı.Fenerbahçe'de gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki savunma oyuncusunu, Fransa'dan Rennes de ciddi şekilde istiyor.İtalyan basını, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin Kim Min-Jae transferini bitirmek için İstanbul'da olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'ye 15 Milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanan Napoli'nin olumsuz bir cevap alması halinde Feyenoord'da forma giyen Marcos Senesi için görüşmelere başlayacağı iddia edildi.Fenerbahçe'ye geçen sezon başında transfer olan Kim Min Jae'nin, sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.