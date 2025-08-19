19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Napoli'den Icardi hamlesi!

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin Napoli'nin transfer listesine girdiği iddia edildi.

calendar 19 Ağustos 2025 13:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Napoli'den Icardi hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezona şok bir sakatlık haberiyle giren Napoli, forvet hattını güçlendirmek için transfer arayışına başladı.

İtalyan basını, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin listeye girdiğini yazdı.

LUKAKU ŞOKU

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Napoli, hazırlık maçında Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. Ancak galibiyete rağmen İtalyan ekibi büyük bir şok yaşadı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun sol uyluk kasında yırtık tespit edildiği ve yıldız futbolcunun Kasım ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.


FORVETTE SADECE LUCCA KALDI

Lukaku'nun sakatlığıyla birlikte Napoli'nin elinde forvet olarak yalnızca Lorenzo Lucca kaldı. Bu gelişmenin ardından Antonio Conte yönetimindeki ekip, acil olarak golcü transferine yöneldi.

ICARDI İDDİASI

İtalyan basını, Napoli'nin Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic'in yanı sıra Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi de transfer listesine aldığı iddiasını gündeme taşıdı. Napoli yönetimi, Icardi'nin yeniden Serie A'ya dönmeye sıcak bakabileceğini düşünüyor.

TARAFTARDAN TEPKİ

Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarlar, Victor Osimhen transferinde Galatasaray'a zorluk çıkaran Napoli'nin şimdi Icardi için devreye girmesine sosyal medyada tepki gösterdi.


 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.