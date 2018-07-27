Napoli başkanından Ochoa açıklaması!

Napoli'nin başkanı, Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında yer alan Meksikalıhakkında açıklamalarda bulundu.Avrupa Birliği'ne üye olmayan sadece 3 futbolcu oynatabileceklerini hatırlatan De Laurentiis, ''Eğer Ochoa'yı alırsak Arias veya Youssouf Sabaly'i satmamız gerekiyor. Hem sağ hem sol bekte oynayabilen isimler bunlar.'' dedi ve Ochoa transferinin pek mümkün olmadığını belirtti.Napoli, bu sezon kale için Orestis Karnezis ve Alex Meret'i transfer etmiş, Pepe Reina'yı ise Milan'a göndermişti.