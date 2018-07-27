  •  
    Alex transferde devrede 'F.Bahçe'ye gitmelisin...'
  •  
    Melo'nun Brezilya'daki yeni lakabı ve dev ceza
  •  
    İşte 48 saatte patlaması muhtemel 30 transfer!..
  •  
    Transfere evet dedirten dev rapor; "15'e gider..."
  •  
    Fener'e yeni wonderkid! Transferde sürpriz isim

Napoli başkanından Ochoa açıklaması!

Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, Beşiktaş'ın da gündeminde olan Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Napoli başkanından Ochoa açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2018 20:36
Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında yer alan Meksikalı Guillermo Ochoa hakkında açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği'ne üye olmayan sadece 3 futbolcu oynatabileceklerini hatırlatan De Laurentiis, ''Eğer Ochoa'yı alırsak Arias veya Youssouf Sabaly'i satmamız gerekiyor. Hem sağ hem sol bekte oynayabilen isimler bunlar.'' dedi ve Ochoa transferinin pek mümkün olmadığını belirtti.

Napoli, bu sezon kale için Orestis Karnezis ve Alex Meret'i transfer etmiş, Pepe Reina'yı ise Milan'a göndermişti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için