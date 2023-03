Napoli Başkanı'ndan Türkiye ve transfer açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) gösterdiği performansla şampiyonluğun en güçlü adayı konumundaki, futbolda çok fazla maç yaptıklarını belirterek, maç sayısını sınırlandırmaları gerektiğini söyledi.Napoli'nin Nijeryalı golcü oyuncusu Victor Osimhen'in Yabancı Basın Derneği'nden 2022 yılının "En İyi Yabancı Sporcusu" ödülünü aldığı törene katılmak üzere Roma'ya gelen Başkan De Laurentiis burada, 33 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna yakın olmalarından Türkiye'deki deprem felaketine, transfere ve Avrupa futbolunun geleceğine kadar pek çok konudasorularını yanıtladı.25 haftası geride kalan Serie A'da en yakın takipçisi Inter'in 15 puan önünde yer alan Napoli'nin bitime 13 hafta kalması sebebiyle şampiyonluğun en güçlü adayı olduğu hatırlatılan De Laurentiis, "Napoli'nin şampiyon olamadığı on yılların ardından bu, tüm Napolililer için büyük bir geri dönüş, zafer anlamına geliyor. Herkes onu bekliyor. Şampiyonluk kutlamalarına birkaç milyon Napolilinin katılacağına inanıyorum." dedi.Osimhen'in 22 maçta attığı 19 golle bu şampiyonluğun sembol ismi olup olmadığı sorulan De Laurentiis, "Osimhen olağanüstü bir oyuncu ama Napoli'yi olağanüstü kılan şey, her şeyin üstesinden gelen bir takım olmasıdır. (Luciano) Spalletti gibi olağanüstü bir hocanın yönetiminde, sahaya çıktığında her şeyini ortaya koyan ve nasıl davranması gerektiğini tam olarak bilen 27 oyuncudan oluşan bir takım olmasıdır." diye konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bu sezon İstanbul'da oynanacağı hatırlatılan ve Serie A'daki performanslarını ""ne yansıtıp mutlu sona ulaşma konusunda umutlu olup olmadıkları sorulan De Laurentiis, "." yanıtını verdi.Türkiye'de daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Eljif Elmas ile Kim Min-jae'yi transfer ettikleri anımsatılan ve gelecek transfer sezonundan buradan ilgilendikleri oyuncular olup olmadığı sorulan Napoli Başkanı, "" şeklinde konuştu.Türkiye'nin bir ay önce büyük bir deprem felaketi geçirdiği ve Napolili oyuncuların Eljif Elmas öncülüğünde yardım kampanyası başlattığı hatırlatılan Aurelio De Laurentiis, "" ifadelerini kullandı.Avrupa futbolunun geleceğine yönelik düşünceleri ve önerileri sorulan Başkan De Laurentiis, mevcut durumu eleştirerek, "Liglerin, FIFA, UEFA ve de farklı yerel federasyonlara kıyasla daha fazla güce ve daha fazla özerkliğe sahip olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü futbol kurumları, sahaya herhangi bir ekonomik kapasite koymadan çok fazlasını talep ediyorlar.." yorumunu yaptı.Aurelio De Laurentiis, bu konudaki gerekçelerinin gayet net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:Aynı zamanda insanlar da er ya da geç bu kadar çok maçtan yorulacağı için sadece önemli sıra dışı maçları izlemek istiyor."