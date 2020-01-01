Najera: "Jordan 51 yaşındayken, Stephen Jackson'ı yenmişti"

Eski NBA oyuncusu Eduardo Najera, bir seferinde Michael Jordan'ın 51 yaşındayken, Charlotte Bobcats antrenmanında Stephen Jackson'ı yendiğini söyledi.



Jordan, bilindiği gibi trash-talk yapılması gibi durumları, rekabetçi kişiliği sebebiyle ortalama bir insandan daha kişisel alan bir kişi. Yaşlı olsa bile, rakibine hasar verebileceğini kanıtlamak isteyen bir yapısı var.



O dönem, eski adıyla Bobcats'te forma giyen Jackson, 51 yaşındaki takım sahibi Jordan'ı bir antrenmanda yenmeye çalıştığında, bunu zor yoldan öğrenmek zorunda kalmıştı.



Najera, hikayesini bir podcastte şu şekilde anlattı:



"Zor bir zamandan geçiyorduk. Michael gelip takım için Charles Oakley'i getirmeye karar vermişti. Stephen Jackson, Stephen Jackson'lığını yaparak trash-talk yapmaya başlamıştı. Jackson 'o geçmişte kaldı, artık şimdi k*çını tekmeleyeceğim' diyordu. Michael öfkelendi, trash-talk yaptı ve hem onu hem de hepimizi öldürdü. MJ 50 veya 51 yaşındaydı. Stephen Jackson'a, her atıştan sonra 'ağzındaki deri tadı hoşuna gitti mi' diyordu. Sonra maç, teke teke dönüştü. Stephen Jackson için iyi olmamıştı. Michael kazanmıştı. İnanılmazdı. Ekip için iyi olmuştu ama, mağlubiyet serimizi bozmuştuk."



"SONRADAN SÜİTİNE GİTMEYE BAŞLAMIŞTI"



Najera, Jordan biraz zorba olsa da, sonunda geri adım atarak oyuncuların kendi bildiklerini yapmalarına izin vermeyi öğrendiğini kabul etti:



"Oyuncularına karşı çok serttir. Ama olmalı da, çıtayı çok yükseğe koymuştu. Onun için oynamak zordu. Michael için benchte oynamayı ve genç bir adamken size ne yapacağınızı söylediğini hayal edemiyorum. Bunları takmamalısınız ve bunu öğreniyorsunuz da. Michael'ın büyük bir varlığı var. Oyuncularda olumlu ya da olumsuz etki yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ancak Michael bunu sonradan öğrenmişti, benchte oturmak yerine süitine gitmeye başlamıştı."



Jackson bir keresinde ESPN'e Jordan'ın onu trash-talk yaptığı bir düelloda yenen tek kişi olduğunu kabul etmişti.



