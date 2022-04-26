Naci Ünüvar, Ajax'ta rekor kırdı!

Ajax'ın 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Naci Ünüvar, Ajax 2'de geçirdiği harika sezonun ödülünü rekor kırarak aldı.



Pazartesi günü günü Venlo ile oynanan maçta 2 gol atma başarısı gösteren genç yıldız adayı, bu sezon Ajax 2 takımında 28 gole direkt katkı yaparak eşi benzeri görülmemiş bir performansa ulaştı. Toplamda 2480 dakika forma giyen Naci, 88 dakikada 1 gol katkısı yapma başarısı gösterdi. Daha önce hiçbir Ajax 2 oyuncusu Eerste Divisie'de bu sayıya ulaşamamıştı.



Altyapı takımlarında gösterdiği performansla Ajax'ın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görülen Naci Ünüvar, 2020 yılında Ajax A Takımı ile çıktığı ilk resmi maçta ağları sarsmayı başarmıştı. Bu sezon ise sadece 2 kupa maçında A takım ile maça çıkma şansı yakalayan Naci Ünüvar 1 asist başarısı gösterdi.



Naci Ünüvar'ın A takım için henüz yeterli olmadığını söyleyen Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Naci doğru yolda ilerliyor ancak henüz bizim için fark yaratacak seviyede değil." ifadelerini kullanmıştı.





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