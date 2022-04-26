Naci Ünüvar, Ajax'ta rekor kırdı!

Ajax'ın 19 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Naci Ünüvar, Ajax 2'de geçirdiği harika sezonun ödülünü rekor kırarak aldı.
Pazartesi günü günü Venlo ile oynanan maçta 2 gol atma başarısı gösteren genç yıldız adayı, bu sezon Ajax 2 takımında 28 gole direkt katkı yaparak eşi benzeri görülmemiş bir performansa ulaştı. Toplamda 2480 dakika forma giyen Naci, 88 dakikada 1 gol katkısı yapma başarısı gösterdi. Daha önce hiçbir Ajax 2 oyuncusu Eerste Divisie'de bu sayıya ulaşamamıştı.
Altyapı takımlarında gösterdiği performansla Ajax'ın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görülen Naci Ünüvar, 2020 yılında Ajax A Takımı ile çıktığı ilk resmi maçta ağları sarsmayı başarmıştı. Bu sezon ise sadece 2 kupa maçında A takım ile maça çıkma şansı yakalayan Naci Ünüvar 1 asist başarısı gösterdi.
Naci Ünüvar'ın A takım için henüz yeterli olmadığını söyleyen Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Naci doğru yolda ilerliyor ancak henüz bizim için fark yaratacak seviyede değil." ifadelerini kullanmıştı.
Pazartesi günü günü Venlo ile oynanan maçta 2 gol atma başarısı gösteren genç yıldız adayı, bu sezon Ajax 2 takımında 28 gole direkt katkı yaparak eşi benzeri görülmemiş bir performansa ulaştı. Toplamda 2480 dakika forma giyen Naci, 88 dakikada 1 gol katkısı yapma başarısı gösterdi. Daha önce hiçbir Ajax 2 oyuncusu Eerste Divisie'de bu sayıya ulaşamamıştı.
Altyapı takımlarında gösterdiği performansla Ajax'ın en yetenekli genç oyuncularından biri olarak görülen Naci Ünüvar, 2020 yılında Ajax A Takımı ile çıktığı ilk resmi maçta ağları sarsmayı başarmıştı. Bu sezon ise sadece 2 kupa maçında A takım ile maça çıkma şansı yakalayan Naci Ünüvar 1 asist başarısı gösterdi.
Naci Ünüvar'ın A takım için henüz yeterli olmadığını söyleyen Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag, "Naci doğru yolda ilerliyor ancak henüz bizim için fark yaratacak seviyede değil." ifadelerini kullanmıştı.