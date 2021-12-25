Nacer Chadli: "Trabzonspor'dan daha iyiydik"

Medipol Başakşehirli Nacer Chadli, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nacer Chadli: 'Trabzonspor'dan daha iyiydik'
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25 Aralık 2021 22:22
Medipol Başakşehir'in Belçikalı yıldızı Nacer Chadli, Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Chadli, "Çok zorlu bir deplasmanda oynadık. Kalabalık bir taraftara karşı oynamak kolay değil. İyi bir takıma karşı oynadık ama kazanamadık." ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldız, "Biz daha üretkendik. Organize oyunumuz, onlara zorluk çıkardı. Alınan 1 puan yetersiz ve üzgünüz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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