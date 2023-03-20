Muzaffer Bilazer: 'Geri çekilmek doğru değil'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, skor avantajının yakalandığı anlarda geri çekilmenin doğru olmadığını söyledi.



Bilazer, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen 5 haftalık periyodu temize çekme ve süreci lehlerine düzeltme adına çok önemli bir galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Rakiplerinin önemli bir takım olduğuna değinen Bilazer, "Özellikle merkezdeki baskılarda çok etkili. Sabırlı pas yaparak oyuna başlamak istedik. Bunu yaparken yine bireysel hatamız oldu, 1-0 mağlup duruma düştük. 30. dakikadan sonra da kontrolü ele aldık." diye konuştu.



Bilazer, ikinci yarıda duran toplarının önemini bilerek oynadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:



"Posmac'ın gücünün farkındaydık. Bununla alakalı planlamayı yapmıştık. İstediğimiz sonucu da elde ettik. 2-1 avantaj elde ettik. Daha sonra Göztepe maçında yaşadığımız sıkıntıyı yaşadık. Skor avantajını yakaladığımız anlarda geri çekilmek doğru değil. Yaptığımız hamlelerle bunu ortadan kaldırmaya çalıştık. Daha sonra üçüncü golü bularak skor avantajı ile maçı kazanmış olduk."





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