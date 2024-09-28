Mustafa Gürsel: "İyi bir galibiyet aldık"

Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Ankaragücünü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Gürsel: 'İyi bir galibiyet aldık'
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28 Eylül 2024 22:44
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında ağırladığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktör Mustafa Gürsel maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 Gürsel, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi bir takıma karşı galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Mustafa Gürsel, maçı kendi evlerinde oynadıkları için kazanmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardılar, kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İlk yarıda golü bulana kadar kazandığımız topları iyi değerlendirip pozisyonlara girdik. İkinci yarı da iyi başlayıp ikinci golü bulduk, iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek. Bugün inşallah bir başlangıç olur, bu oyun kalitesini ve istikrarını yükselterek devam ederiz. Ligde daha çok maç var, biz tamamen oyunumuza odaklanıp oyunumuzu yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun."

 

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