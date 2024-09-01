Mustafa Gürsel: ''Berabere de kalsak üzülecektik''

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 3-2 kaybedilen Şanlıurfaspor maçının ardından konuştu.
Mustafa Gürsel ise bol gollü bir maç oynadıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını sonrasında ise durgunluk yaşadıklarını aktaran Gürsel, şöyle devam etti:
"Üst üste iki tane gol yedik, sonra ilk yarı bitmeden 2-2'yi bulduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü elimize aldık. Bugün burada berabere de kalsak üzülecektik, mağlup ayrıldık çok üzgünüz. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var bunları atmamız lazım. Atamazsan tabii rakibin avantajlarını kullanmaya çalışıyor. Lig uzun şimdi bir araya giriyoruz. Buradan galibiyetle ayrılmak isterdik ama kafamızı öne eğmek yok. Daha fazla çalışacağız ofansif anlamda. Biz iyi bir takımız, günden güne daha da iyi olacağız."
Mustafa Gürsel ise bol gollü bir maç oynadıklarını söyledi.
Maça iyi başladıklarını sonrasında ise durgunluk yaşadıklarını aktaran Gürsel, şöyle devam etti:
"Üst üste iki tane gol yedik, sonra ilk yarı bitmeden 2-2'yi bulduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü elimize aldık. Bugün burada berabere de kalsak üzülecektik, mağlup ayrıldık çok üzgünüz. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var bunları atmamız lazım. Atamazsan tabii rakibin avantajlarını kullanmaya çalışıyor. Lig uzun şimdi bir araya giriyoruz. Buradan galibiyetle ayrılmak isterdik ama kafamızı öne eğmek yok. Daha fazla çalışacağız ofansif anlamda. Biz iyi bir takımız, günden güne daha da iyi olacağız."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU