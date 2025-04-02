Mustafa Eskihellaç: 'Attığım golü çalışmıştık'

Trabzonspor, kendi evinde Ziraat Türkiye Kupasında Bodrum ile karşılaştı. Bordo - Mavililer uzatma bulduğu golle maçı 3 - 2 kazandı.
Karşılaşmanın ardından konuşan Mustafa Eskihellaç, "Zor bir maç oldu. Hem biz hem de rakibimiz iyi mücadele etti. Kazanan taraf biz olduk. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu maçı geçmek önemliydi. Yarı final var. İnşallah istediğimiz alırız." Diye konuştu.
"GOLÜ ÇALIŞMIŞTIK"
Attığı golle ilgili de konuşan Mustafa, "Çalışmıştık. Önceki maçtaki pozisyonu da bu maçta da o koşumu çalışmıştık. Dün ve önceki gün. Kısa zamanımız vardı ama denemiştik. Okay'ın çok iyi pası çok şükür gol oldu. Kazanmamıza vesile olduysa ne mutlu bize" dedi.
Karşılaşmanın ardından konuşan Mustafa Eskihellaç, "Zor bir maç oldu. Hem biz hem de rakibimiz iyi mücadele etti. Kazanan taraf biz olduk. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu maçı geçmek önemliydi. Yarı final var. İnşallah istediğimiz alırız." Diye konuştu.
"GOLÜ ÇALIŞMIŞTIK"
Attığı golle ilgili de konuşan Mustafa, "Çalışmıştık. Önceki maçtaki pozisyonu da bu maçta da o koşumu çalışmıştık. Dün ve önceki gün. Kısa zamanımız vardı ama denemiştik. Okay'ın çok iyi pası çok şükür gol oldu. Kazanmamıza vesile olduysa ne mutlu bize" dedi.