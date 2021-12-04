Mustafa Denizli'den Fenerbahçe açıklaması

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçeli yöneticilerle görüşme nedenini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Denizli'den Fenerbahçe açıklaması
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04 Aralık 2021 23:03
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, hafta içinde Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldiğini ancak bunun takımın başına geçmeyle ilgili olmadığını söyledi.

Göztepe müsabakası için İzmir'de olan Fenerbahçe kafilesinin kendisinin de kaldığı otelde konakladığını aktaran Denizli, "Fenerbahçe, benim uzak olduğum camia değil. Görev yapan eski ve yeni yöneticilerden birçoğu benim arkadaşım. Onlarla oturmamdan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Denizli "Misafir olan tanıdık yöneticilerle oturup sohbet etmeyelim mi? Oturduk ama onun dışında bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başında olduğum camiada sporculuk yıllarımda büyük mutluluklar ve üzüntüler yaşadım. Buradaki görevim benim adıma son derece önemli. Bu görevi şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

 


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