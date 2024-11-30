Mustafa Dalcı: 'Futbolun şansı çok önemli'

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen Adana Demirspor teknik direktörü Mustafa Dalcı, "Bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor." dedi.



Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına üzgün olduklarını söyleyerek başladı.



Oyuncuların sahada büyük bir karakter gösterdiğini dile getiren Dalcı, "Yakalanan ciddi pozisyonları biraz daha becerikli olup değerlendirebilseydik burada başka şeyler konuşabilirdik ama futbolda bazen futbolun şansının da yanınızda olması gerekiyor. Hak ettiğimiz puan ya da puanları alamamak gerçekten bizi de oyuncularımızı da çok üzdü. Futbolun şansı çok önemli. Bugün sadece o yanımızda yoktu ve beceriksizlik vardı." diye konuştu.









GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU