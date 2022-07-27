Mustafa Dalcı: '1 orta saha, 1 stoper alacağız'

MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nın basın toplantısı gerçekleştirildi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, geçen yıl olduğu gibi kupa maçında yine aynı teknik direktörlerin görev yapacağına işaret ederek, "Ankara'da aynı protokolde aynı hocaların oturması biraz zor. Dolayısıyla hem benim hem de hocamın adına mutluluk verici. Tarihi misyonu olan bir kupa, 55'incisi oynanacak. Centilmence geçmesini ve hak edenin kazanmasını diliyorum." diye konuştu.



Dalcı, transferle ilgili sorusu üzerine, bir orta saha ve stoper alıp, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamayı düşündüklerini söyledi.





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