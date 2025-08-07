07 Ağustos
Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe, turu İstanbul'a bıraktı"

Fotomaç spor yazarı Mustafa Çulcu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

Fotomaç spor yazarı Mustafa Çulcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasını köşesinde yorumladı. 

İşte Mustafa Çulcu'nun o yazısı;

"İSTATİSTİKLER YAKIN LAKİN GOLÜ BULAN FEYENOORD"



"Fenerbahçe'de geçen yıldan bu yana kadroda değişiklik yeni transfer Brown, sakatlıktan dönen Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci sahada .İlk yarı bittiğinde istatistikler çok yakın lakin golü bulan Feyenoord."

"F.BAHÇE İKİNCİ YARI DAHA İSTEKLİYDİ"

"İlk yarıda İrfan Can 36 da rakip alanda tek başına topla buluştu ama arkadan destek gelmedi yalnız kaldı pozisyonunu kaybetti. Brown 40 da bireysel beceri ile rakip savunmayı adeta delerek geçti vurdu kaleci başarılı oldu. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılı, istekli ve topa sahip olan taraftı."

"FENERBAHÇE, TURU İSTANBUL'A BIRAKTI"

"Mourinho'dan önce Samedo ve Duran sonra Bartuğ hamleleri geldi. Baskı ve tempo devam etti nihayet beraberlik golü geldi.Beraberlik golü ile rahatlayan Fenerbahçe uzatma dakikalarında bir anlık konsantrasyon kaybı yaşayınca mağlup oldu. Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı." 

