Mustafa Cengiz: 'Üstesinden geleceğiz'

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Başkanıgöreve gelmesinin ardından tüm branşlarda takımı da takip ediyor. Zaman buldukça her branşta maçlara gitmeye çalışan Mustafa Cengiz, önceki gün de Aslan'ın Bayanlar Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'yı 3-1 yendiği maçta tribündeydi. Galibiyetin ardından oyuncularını kutlayan Cengiz, açıklamalarda bulundu.Taraftarın muhteşem bir atmosfer yarattığına dikkat çeken Cengiz, şunları söyledi: "Atmosfer çok iyi, seyircimiz her zamanki gibi muhteşem. Oyunun başında şanssızlık servislerle geride kaldık ama sonra normal oyunumuza döndük.Voleybol takımı oyuncularının ve teknik heyetinin de haklı olarak ekmek, su yani doğal ihtiyaçları var, aile geçindiriyorlar. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz.Galatasaray dev bir buz dağıdır. Müthiş bir gücü ve potansiyeli vardır. Geçici mali zorluklar hiç önemli değil. G.Saray hepsinin üstesinden gelecektir.Voleybolda da Avrupa Şampiyonu olursak basketbol ve futbolun ardından alacağımız üçüncü Avrupa Şampiyonluğu olur. Bu üçleme yani triple olur. Müthiş bir şey. Hedefimiz bunu başarmak. Geçmişte Ali Yüce şimdi Okan Böke kardeşlerimiz voleybol şubemiz ile ilgileniyor. İkisinin de büyük emeği var. Bayrağı Okan kardeşimiz aldı şu anda. Tek yenilgi ile devam ediyoruz. O da nazar boncuğu olsun."