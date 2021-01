Mustafa Cengiz, son ana kadar İrfan Can'ın peşinde

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, her ne kadar İrfan Can Kahveci transferi için olumsuz ifadeler kullansa da girişimlerden geri adım atmıyor.



Teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine temasları sıklaştıran Cengiz, şu sıralarda sponsor arayışında. Birkaç firma ile görüşen ve olumlu geri dönüş alan Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, tıpkı Emre Akbaba transferinde Nef'i devreye soktuğu gibi, İrfan Can için de böyle bir formül izleyecek.



MUSTAFA CENGİZ'İN PLANI



"Kaynak yaratmadan bu transferi yapamayız" diyen Başkan, sponsorla anlaştıktan sonra, ödemesi sezon sonunda olmak üzere 25 yaşındaki futbolcunun bonservisini Galatasaray'a kazandırmaya çalışacak.



İRFAN CAN, GÜMÜŞDAĞ'DAN İZİN İSTEDİ



Yıldız futbolcu ise Sarı-Kırmızılı kulüple her konuda mutabakata vardı ve Galatasaray'a gitmek için Başakşehir'den izin istedi. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın zorluk çıkarmak istemediği, ancak bonservis konusunda geri adım atmayacağı da gelen haberler arasında.