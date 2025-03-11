Muslera'nın soyunma odası sözleri ortaya çıktı!

Alanyaspor deplasmanında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başaran Galatasaray'da moraller yükseldi. Sarı-Kırmızılılar'da maç sonunda neredeyse tüm futbolcular devre arasına dikkat çekti ve soyunma odasında yaşananların galibiyeti getirdiğini söyledi.
Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet getiren 15 dakikalık mini zirvenin detayları ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.
"KAZANMADAN BURAYA DÖNMEK YOK!"
Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.
GALİBİYET BÖYLE GELDİ
Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.
Sarı-Kırmızılılar'a şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet getiren 15 dakikalık mini zirvenin detayları ortaya çıktı.
Takvim'de yer alan habere göre; Kaptan Muslera soyunma odasına girer girmez çok yüksek sesle ve sert bir şekilde takım arkadaşlarını azarlamaya başladı.
"KAZANMADAN BURAYA DÖNMEK YOK!"
Uruguaylı kalecinin, "Berbat oynuyoruz. Biz bu değiliz. Kazanmadan buraya dönmek yok" dediği öğrenildi.
GALİBİYET BÖYLE GELDİ
Ardından Günay Güvenç, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın da benzer ifadeler kullandığı ve soyunma odasında bir anda farklı bir fava oluştuğu belirlendi. Çok daha yüksek bir hırs ve konsantrasyonla ikinci devreye çıkan Galatasaray galibiyete uzandı.