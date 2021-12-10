Muslera: 'Bir hayalimiz var'

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Lazio maçının ardından konuştu.



Uruguaylı kaleci maç sonu yaptığı açıklamada namağlup lider olarak gruptan çıkmayı hak ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Bugün yüzde yüzünü veren bir Galatasaray vardı. Takımla gurur duyuyorum. Bugün bir kez daha lider olmayı hak ettiğimizi gösterdik. Hiç kaybetmeden gruptan çıkıyoruz. Camiamıza taraftarımıza armağan olsun. Taraftara özel olarak armağan olsun."



"İKİNCİ EVİM TÜRKİYE"



"Benim ikinci evim Türkiye! İtalya önemli, Avrupa'ya ilk adımımı burada attım ama benim ikinci evim Türkiye!"



"Bugün taktik, ofansif, defansif anlamada çok iyi bir Galatasaray vardı. Şampiyonlar Ligi tadında bir gruptan 12 puan almak kolay değil. Her maça çok iyi hazırlandık, çok iyi oynadık. %100 liderliği hak ettik. Lider geldik, lider dönüyoruz."



"BİR HAYALİMİZ, RÜYAMIZ VAR"



"Adım adım gitmemiz lazım. Bir hayalimiz, rüyamız var. Lider bitirdik. Bunu hak ettik. Bunun keyfini çıkaracağız. Adım adım rüyamıza doğru ilerleriz umarım."





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