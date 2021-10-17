Muslera, 10 bin kilometre uçup kaleye geçti!

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Konyaspor maçına yetiştirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Muslera, 10 bin kilometre uçup kaleye geçti!
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17 Ekim 2021 14:54
Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.

Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti.

Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.


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