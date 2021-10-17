Muslera, 10 bin kilometre uçup kaleye geçti!

Cuma sabaha karşı Brezilya'da maça çıkan Fernando Muslera, Konyaspor'a karşı ilk 11'de yer aldı.
Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.
Uruguaylı file bekçisi, 10 bin kilometreden fazla yolu 2 kez aktarma yaparak Galatasaray'ın tahsis ettiği özel uçakla İstanbul'a gelmişti.
Dün sabah kızının 2. yaş gününü ailesiyle kutlayan Muslera akşam Florya'da idmana çıkıp takıma katıldı.