Musa Barrow için Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Musa Barrow için İtalya'dan açıklama geldi.
Bologna Teknik Thiago Motta, Musa Barrow'un Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Motta, "Musa Barrow'un Galatasaray'ı transferi gerçekleşmeyecek, takımda kalacak" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Bologna'da 17 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu 2 kez fileleri havalandırdı.
Bologna Teknik Thiago Motta, Musa Barrow'un Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
Motta, "Musa Barrow'un Galatasaray'ı transferi gerçekleşmeyecek, takımda kalacak" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Bologna'da 17 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu 2 kez fileleri havalandırdı.
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