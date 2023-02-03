Musa Barrow için Galatasaray açıklaması

Bologna Teknik Direktörü Thiago Motta, Musa Barrow'un Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini ve Barrow'un takımda kalacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Musa Barrow için Galatasaray açıklaması
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03 Şubat 2023 17:02
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Musa Barrow için İtalya'dan açıklama geldi.

Bologna Teknik Thiago Motta, Musa Barrow'un Galatasaray'a transferinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

Motta, "Musa Barrow'un Galatasaray'ı transferi gerçekleşmeyecek, takımda kalacak" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Bologna'da 17 maça çıkan 24 yaşındaki forvet oyuncusu 2 kez fileleri havalandırdı.

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