Murat Yakın'dan Türkiye sorusuna cevap!

İsviçre Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Murat Yakın, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye ile çeyrek ya da yarı finalde eşleşmek istediklerini söyledi. Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Murat Yakın, A Grubu'nda yer aldıkları şampiyona hakkında,ifadelerini kullandı.Türkiye'nin, Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile yer aldığı F Grubu'nu da değerlendiren Yakın,şeklinde konuştu.sorusuna Yakın,yanıtını verdi.Murat Yakın, son olarak İstanbulspor'un teknik direktörlük görevini yürüten kardeşi Hakan Yakın hakkında isedeğerlendirmesinde bulundu.