Muleka: 'Konsantrasyon sorunu yaşadık'

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Galatasaray'a karşı 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Muleka, "Sonuçtan memnun değiliz. Kazanmaya gelmiştik. Şampiyonluğa oynuyorsanuz bu tip maçları kazanmalısınız. Maçın başından itibaren konsantrasyon problemimiz vardı. Kaybettik ve hayal kırıklığına uğradık" dedi.



23 yaşındaki golcü futbolcu sözlerini, "Bu tip maçlarda hücum etkili olmalısınız. 2-3 pozisyon bulunca gole çevirmelisiniz. Fırsatlar yakaladık ama fırsatları yakaladığımızda konsantrasyonumuz yüksek değildi. Fırsatları gole çeviremedik. Bu tip maçlarda bu tip ayrıntılar önemlidir" diye tamamladı.



