Muhammed Gümüşkaya yıldızını parlatıyor

Fenerbahçe'nin GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'nın, Sivasspor maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

, Fotoğraf; AA
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Muhammed Gümüşkaya yıldızını parlatıyor
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30 Mart 2022 14:15
Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Muhammed Gümüşkaya'yı yakından takip ediyor.

Ümit Milli Takım kampında olan Muhammed Gümüşkaya, şehre geri döndü. Genç futbolcu, yeşil beyazlı takımla antrenmanlara başladı. Muhammed, teknik direktör Hakan Keleş'in şans vermesi halinde Sivasspor maçında sahada olabilecek.

11'DE OLACAK

Öte yandan zorlu maçta genç futbolcunun ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Muhammed bu haftaya dek attığı gol ve yaptığı asistlerle takımına katkı sağlamaya çalıştı. (Giresun Işık)

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