Muhammed Gümüşkaya'dan "UYUMA" uygulamasına videolu destek

GZT Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muhammed Gümüşkaya, İçişleri Bakanlığının "UYUMA" uygulamasına videolu destekte bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Muhammed Gümüşkaya'dan 'UYUMA' uygulamasına videolu destek
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15 Mart 2022 15:53
Muhammed Gümüşkaya
Muhammed Gümüşkaya
Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Muhammed Gümüşkaya, İçişleri Bakanlığının "UYUMA" uygulamasına videolu destek verdi.

İçişleri Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "UYUMA" aplikasyonunun tanıtımı amacıyla Giresun Emniyet Müdürlüğünce yeşil-beyazlı futbolcu Muhammed Gümüşkaya'nın yer aldığı tanıtım videosu hazırlandı.

Kurumun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntüde genç oyuncu, Giresunlulara uygulamayı kullanmaları çağrısında bulundu.

Muhammed Gümüşkaya, videosunda, "Giresun'un güzel insanları, uyuşturucu ile topyekun mücadele için telefonunuza 'UYUMA' uygulamasını indirin. Geleceğimizi aydınlatmak tek tuşla mümkün olabilir. 'UYUMA' ile 'Uyandır' Giresun!" diye seslendi.

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