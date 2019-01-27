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Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım'a, "Baba!"

Moussa Sow, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım ile beraber fotoğraf paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Moussa Sow'dan Aziz Yıldırım'a, 'Baba!'
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27 Ocak 2019 13:26
Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Moussa Sow, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım ile beraber fotoğraf paylaştı.

Şu sıralar boşta olan ve Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir ile görüşen Moussa Sow, İstanbul'da Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım iel görüştü.

Oldukça samimi oldukları görülen ikili, beraber poz verirken, Sow, Yıldırım için "Baba" ifadesini kullandı.

Sow, fotoğrafın altına yaptığı açıklamada, "Benim için bir babasınız. Szi büyük bir adamsınız. Her şey için, ama öellikle Fenerbahçe için yaptığınız her şey için teşekkürler." yorumunda bulunudu.

İşte o fotoğraf;



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