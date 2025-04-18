Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi: Yeniden ilk 11'e!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti, ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri dönüyor.



Mourinho, En-Nesyri'yi Anderson Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planlıyor.



4-4-2 SİSTEMİ İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR



Bu dizilişle Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-4-2 sistemini benimseyecek. Kalede Livakovic'i izleyecek olan sarı-lacivertliler, savunmada sağda Osayi-Samuel, solda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf'u tercih edecek.



KOSTIC TAKIMA DÖNÜYOR



Mourinho, taktiksel nedenlerle Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında kadroya almadığı Kostic'in, Kayseri maçında takıma dahil olma ihtimalinin yüksek olduğunu da duyurdu.



