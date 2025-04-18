Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti, ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri dönüyor.
Mourinho, En-Nesyri'yi Anderson Talisca ile birlikte çift santrfor olarak görevlendirmeyi planlıyor.
4-4-2 SİSTEMİ İLE SAHAYA ÇIKACAKLAR
Bu dizilişle Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 4-4-2 sistemini benimseyecek. Kalede Livakovic'i izleyecek olan sarı-lacivertliler, savunmada sağda Osayi-Samuel, solda Mert Müldür, stoperde ise Skriniar'la Çağlar veya Yusuf'u tercih edecek.
KOSTIC TAKIMA DÖNÜYOR
Mourinho, taktiksel nedenlerle Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında kadroya almadığı Kostic'in, Kayseri maçında takıma dahil olma ihtimalinin yüksek olduğunu da duyurdu.
Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi: Yeniden ilk 11'e!
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, haftalar sonra Kayserispor maçıyla birlikte yeniden ilk 11'de görev alabilir.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Ramazan ayında oruç tutan Youssef En-Nesyri'nin performans düşüşü yaşadığını belirtmişti, ancak Faslı futbolcu artık eski formuna geri dönüyor.
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